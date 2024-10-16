Жители Москвы выбрали лучшие городские бассейны под открытым небом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование за лучшие городские бассейны под открытым небом завершилось в проекте "Активный гражданин". Всего своим мнением поделились более 250 тысяч москвичей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Этим летом на 10 городских и 12 фестивальных площадках "Московских сезонов" работали бассейны. По итогам опроса лучшим на городских площадках стал бассейн в парке "Сокольники", где одновременно могли отдохнуть до 130 горожан.

На фестивальных площадках лучшим признан бассейн в Теплом Стане. Зоны отдыха работали для гостей в четыре смены с утра и до вечера.

Ранее сообщалось, что за минувшее лето порядка 900 тысяч человек посетили бассейны под открытым небом. Москвичи положительно их оценили. Немаловажной деталью оказалось и то, что места для отдыха у воды оборудовали шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, а также кафе, медицинскими и спасательными постами.