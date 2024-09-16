Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва обладает одной из лучших в мире инфраструктур зимнего отдыха. Власти города планируют поддерживать ее в хорошем состоянии в предстоящие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра столицы, каждый сезон городские катки, горки, снежные городки и лыжные трассы посещают 53 миллиона человек. При этом каждый третий москвич бывает на них регулярно.

В Москве будут созданы новые объекты инфраструктуры зимнего отдыха в районах новостроек и там, где их сегодня не хватает. Кроме того, планируется увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением примерно в 10 раз.

Что касается индустрии летнего пляжного отдыха, то ее необходимо будет создавать практически с нуля, отметил Собянин. По его словам, потребность в ней – огромная. Однако на сегодняшний день в столице действует всего лишь около 30 открытых бассейнов. К 2030 году планируется увеличить их число до 125.

Мэр подчеркнул, что летние бассейны с подогревом, как и катки с искусственным льдом, должны работать в каждом районе города.

"Таковы основные положения стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. Планов много, но они все хорошо просчитаны, обеспечены ресурсами и будут выполнены на качественном уровне. Как и должно быть в лучшем городе Земли", – заключил Собянин.

Помимо инфраструктуры летнего и зимнего отдыха, московские специалисты также планируют привести в порядок 36 набережных. Частично – в рамках проектов благоустройства. Некоторые создадут заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки.

При этом среди крупных проектов запустят реабилитацию и благоустройство парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького. Работы также пройдут и на набережных Яузы в одноименном парке.