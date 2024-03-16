"Доктор 24. Темы недели": оториноларинголог рассказал о полноценной работе носовой полости

От того, как дышит нос, зависит работа мозга, сердца и легких. Что мешает москвичам дышать полной грудью? Почему многие не замечают, что дышат неполноценно?

По каким признакам можно заподозрить искривление носовой перегородки? В каких случаях насморк возникает без простуды? Из-за каких болезней нарушается обоняние? И какие продукты помогают носу лучше дышать?

На эти и другие вопросы ответил оториноларинголог в программе "Доктор 24. Темы недели".