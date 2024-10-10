Врач Трахтман назвал две самые редкие группы крови в России

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Четвертая отрицательная и первая отрицательная – самые редкие группы крови в России. Их сложнее всего найти в стране, рассказал "Газете.ру" доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Рогачева Павел Трахтман.

Он подчеркнул, что группа крови является генетическим признаком, который, например, может различаться в зависимости от национальности. Так, в европейской части России самая распространенная группа крови – вторая, а в закавказских республиках – третья.

При этом самой редкой группой признана четвертая отрицательная.

"Люди с этой группой крови реже встречались среди наших предков, а поскольку группа крови наследуется, то она реже встречается и среди ныне живущих людей. Просто так сложилась генетическая карта нашей планеты", – отметил врач.



Уникальность первой отрицательной группы крови состоит в том, что ее можно использовать для лечения любого пациента, правда, с определенными исключениями.

"Эта кровь как бы обезличена, и поэтому она особенно востребована в экстренных случаях", – рассказал доктор.

Наиболее востребованной группой является первая, вторая, а также нулевая. Первая и вторая – самые распространенные в стране, поэтому их чаще всего используют. Нулевую же можно перелить любому человеку. Чаще всего у пациентов востребована та же группа крови, которая наиболее распространена в регионе, подчеркнул Трахтман.

По его словам, основная функция крови заключается в транспортировке кислорода.

"Когда человек дышит, воздух наполняет его легкие, откуда выделяемый из него кислород должен попасть во все ткани организма. Переносят его эритроциты – красные тельца в крови, которые содержат в себе гемоглобин, способный связывать кислород и доставлять его к клеткам", – объяснил Трахтман.

Другая функция крови – иммунная. Ведь именно в крови содержатся лейкоциты и другие иммунные клетки, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Кроме того, кровь выполняет защитную функцию, сворачиваясь и останавливая кровотечение, а также питательную – перенося необходимые вещества, выделенные в процессе переваривания еды, к нуждающимся в них органам.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало технологию по заготовке сухой плазмы крови, которая будет нужна военным. Продукт создали для каждой группы крови, включая самую редкую – четвертую группу отрицательного резуса, его можно вводить пациенту без определения его группы крови.