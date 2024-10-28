Более 50% опрошенных россиян считают, что бабушки и дедушки должны заниматься внуками

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Более половины (51%) россиян считают, что бабушки и дедушки должны заниматься внуками и проводить с ними большую часть своего времени, следует из опроса ВЦИОМ.

Однако с ними не согласны 35% респондентов, которые заявили, что их родителям необходимо думать о себе, а не о внуках. В то же время 67%, у которых есть дети младше 18 лет, рассказали, что их родители или родители второй половины присматривают за детьми, если это необходимо. 49% респондентов отметили, что родители помогают им финансово.

Аналитики выяснили, что за 63% опрошенных бабушки и дедушки присматривали в детстве, когда это было необходимо. 58% рассказали, что их учили различным навыкам, которые пригодятся в жизни.

Также более половины (57%) респондентов сообщили, что их бабушки и дедушки готовили для них любимые блюда, а 52% проводили с ними время за играми, прогулками и чтением книг.

Между тем психолог Ольга Овсяник рассказала, почему молодым необходимо общаться с пожилыми родственниками. По ее словам, пожилые люди являются хорошими слушателями. Они никуда не спешат и всегда открыты к диалогу. Кроме того, те, у кого за плечами много лет жизни, могут дать полезный совет, исходя из опыта, которого нет у молодежи, подчеркнула она.

Специалист считает, что пожилые люди также являются маркером молодости. Во время разговора с ними молодые люди осознают, что у них впереди еще много лет, за которые они должны что-то успеть или что-то исправить, добавила психолог.