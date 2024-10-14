Диетолог Соломатина назвала главную опасность лишнего веса у пожилых

14 октября, 09:13Общество
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Лишний вес в пожилом возрасте увеличивает нагрузку на суставы, провоцирует болезни сердца и развитие диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что с возрастом сердце изнашивается, а лишний вес создает на орган дополнительную нагрузку.
При повышенном давлении повреждаются стенки сосудов, и туда устремляется холестерин. Формируется атеросклеротическая бляшка, в результате чего возрастают риски инфаркта и инсульта, объяснила Соломатина.
Помимо прочего, избыточный вес приводит к формированию инсулинорезистентности, а в последствии и диабета. Кроме того, это создает нагрузку на суставы: чаще страдают коленные и тазобедренные, а также позвоночный столб, предупредила диетолог.
Чтобы понять свое состояние, необходимо высчитать индекс массы тела: специальные калькуляторы для этого можно найти в Сети. Если получился результат от 25 до 30, речь идет о лишнем весе. Все, что больше 30, сигнализирует об ожирении, отметила Соломатина.
"Для похудения стоит отказаться от сладостей, трансжиров, соленых и копченых продуктов. Обязательно пить воду, поскольку она улучшает метаболизм. Плюс достаточное количество жидкости позволяет оставаться энергичным и держать вес под контролем", – сказала специалист.
Рекомендуемая норма воды для здоровых людей – 30 миллилитров на килограмм веса в день. Но при проблемах со здоровьем количество потребляемой жидкости лучше обсудить с врачом, обратила внимание эксперт.
А еще для снижения веса важно быть в движении: пожилым подойдет обычная или скандинавская ходьба, а также плавание, заключила Соломатина.
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