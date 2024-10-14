Диетолог Соломатина назвала главную опасность лишнего веса у пожилых

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Лишний вес в пожилом возрасте увеличивает нагрузку на суставы, провоцирует болезни сердца и развитие диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что с возрастом сердце изнашивается, а лишний вес создает на орган дополнительную нагрузку.





Елена Соломатина врач-диетолог Чем больше масса тела, тем больше усилий приходится прилагать сердцу для ее обслуживания. Повышается давление, чтобы протолкнуть кровь, и в итоге развивается гипертония.

При повышенном давлении повреждаются стенки сосудов, и туда устремляется холестерин. Формируется атеросклеротическая бляшка, в результате чего возрастают риски инфаркта и инсульта, объяснила Соломатина.

Помимо прочего, избыточный вес приводит к формированию инсулинорезистентности, а в последствии и диабета. Кроме того, это создает нагрузку на суставы: чаще страдают коленные и тазобедренные, а также позвоночный столб, предупредила диетолог.

Чтобы понять свое состояние, необходимо высчитать индекс массы тела: специальные калькуляторы для этого можно найти в Сети. Если получился результат от 25 до 30, речь идет о лишнем весе. Все, что больше 30, сигнализирует об ожирении, отметила Соломатина.

"Для похудения стоит отказаться от сладостей, трансжиров, соленых и копченых продуктов. Обязательно пить воду, поскольку она улучшает метаболизм. Плюс достаточное количество жидкости позволяет оставаться энергичным и держать вес под контролем", – сказала специалист.

Рекомендуемая норма воды для здоровых людей – 30 миллилитров на килограмм веса в день. Но при проблемах со здоровьем количество потребляемой жидкости лучше обсудить с врачом, обратила внимание эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Также нужна клетчатка – салаты, листовые овощи, цельнозерновые каши. Она будет поддерживать микробиом кишечника в нормальном состоянии, контролировать вес и забирать на себя излишки жиров и сахара.

А еще для снижения веса важно быть в движении: пожилым подойдет обычная или скандинавская ходьба, а также плавание, заключила Соломатина.

Ранее россиян предупредили, что интервальное голодание может спровоцировать проблемы с желчным пузырем. По словам специалистов, если долго не есть, возникает застой желчи, что в свою очередь провоцирует желчнокаменную болезнь.

