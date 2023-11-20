Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания

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Неправильное соблюдение интервального голодания может спровоцировать желчнокаменную болезнь. Об этом "Газете.ру" рассказала эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

"Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать", – пояснила специалист.

При соблюдении интервального голодания людьми, имеющими предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре, развитие желчнокаменной болезни может прогрессировать.

К ухудшению состояния также может привести недостаточно разнообразное питание. Соблюдая этот вид диеты, необходимо учесть в рационе важные питательные элементы, в том числе витамины, белок и микроэлементы.

Перед началом диеты врач рекомендовала сдать биохимический анализ крови на витамины и белок. Она также посоветовала постепенно увеличивать интервалы голодания, чтобы не создавать стресс для организма.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала употреблять мясо с овощами для ускорения обмена веществ. Белок в сочетании с растительными волокнами, растворяясь в организме, поможет быстрее сбросить вес, отметила она.



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