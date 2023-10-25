25 октября, 10:25Общество
Россиянам рассказали, какой хлеб выбрать при похудении
Фото: 123RF/igorartmd
При похудении следует отдать предпочтение хлебу с низким гликемическим индексом, который был приготовлен на основе цельнозерновой муки и содержит много клетчатки, белка, витаминов группы В, минеральных солей и каротиноидов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерину Курбатову.
Так, специалист рекомендовала выбирать:
- бездрожжевой хлеб, приготовленный из муки различных сортов;
- черный хлеб с добавлением семечек;
- ржаной хлеб;
- выпечку из цельнозерновой муки;
- семенной хлеб;
- хлеб из натуральной ржаной муки;
- из пророщенного зерна;
- хлеб на закваске.
При этом Курбатова призвала заменять хлеб постепенно. По ее словам, сначала следует сократить размер порций и использовать продукт лишь в качестве составляющей для бутербродов, с нежирной курицей или рыбой.
В случае, если есть желание полностью заменить хлеб в рационе, можно отдать предпочтение хлебцам, салатным листьям, цукини, лавашу, лепешкам из бобовых. Эксперт также призвала помнить, что во всех ограничениях необходима мера.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что артишок и чеснок помогут восстановить нормальную работу печени. Например, чеснок восстанавливает клеточную структуру гепатоцитов, потому что содержит аминокислоты, способствующие функционированию клеток печени.
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