Россиянам рассказали, какой хлеб выбрать при похудении

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При похудении следует отдать предпочтение хлебу с низким гликемическим индексом, который был приготовлен на основе цельнозерновой муки и содержит много клетчатки, белка, витаминов группы В, минеральных солей и каротиноидов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерину Курбатову.

Так, специалист рекомендовала выбирать:

бездрожжевой хлеб, приготовленный из муки различных сортов;

черный хлеб с добавлением семечек;

ржаной хлеб;

выпечку из цельнозерновой муки;

семенной хлеб;

хлеб из натуральной ржаной муки;

из пророщенного зерна;

хлеб на закваске.

При этом Курбатова призвала заменять хлеб постепенно. По ее словам, сначала следует сократить размер порций и использовать продукт лишь в качестве составляющей для бутербродов, с нежирной курицей или рыбой.

В случае, если есть желание полностью заменить хлеб в рационе, можно отдать предпочтение хлебцам, салатным листьям, цукини, лавашу, лепешкам из бобовых. Эксперт также призвала помнить, что во всех ограничениях необходима мера.

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