Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 10:25

Общество

Россиянам рассказали, какой хлеб выбрать при похудении

Фото: 123RF/igorartmd

При похудении следует отдать предпочтение хлебу с низким гликемическим индексом, который был приготовлен на основе цельнозерновой муки и содержит много клетчатки, белка, витаминов группы В, минеральных солей и каротиноидов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерину Курбатову.

Так, специалист рекомендовала выбирать:

  • бездрожжевой хлеб, приготовленный из муки различных сортов;
  • черный хлеб с добавлением семечек;
  • ржаной хлеб;
  • выпечку из цельнозерновой муки;
  • семенной хлеб;
  • хлеб из натуральной ржаной муки;
  • из пророщенного зерна;
  • хлеб на закваске.

При этом Курбатова призвала заменять хлеб постепенно. По ее словам, сначала следует сократить размер порций и использовать продукт лишь в качестве составляющей для бутербродов, с нежирной курицей или рыбой.

В случае, если есть желание полностью заменить хлеб в рационе, можно отдать предпочтение хлебцам, салатным листьям, цукини, лавашу, лепешкам из бобовых. Эксперт также призвала помнить, что во всех ограничениях необходима мера.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что артишок и чеснок помогут восстановить нормальную работу печени. Например, чеснок восстанавливает клеточную структуру гепатоцитов, потому что содержит аминокислоты, способствующие функционированию клеток печени.

Эксперты рассказали, как выбрать дарницкий хлеб

Читайте также

обществоеда
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика