Эстонские ученые выяснили, что ожирение влияет на тип личности

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Ученые Эстонии провели исследование с целью выявить предполагаемые взаимосвязи между весом человека и его личностными характеристиками. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Исследователи задействовали данные, которые были получены из другого долгосрочного научного эксперимента. Оно отслеживало информацию о выпускниках школы на протяжении многих лет. Результаты исследования зафиксировали слабую связь между весом и личностными чертами, однако ученые выделили некоторые изменения в характере, происходящие в течение 7–11 лет.

Согласно отчету, люди с недостаточным весом были более ответственными, надежными, чуткими и добрыми по сравнению с теми, у кого есть избыточный вес. При этом отмечалось, что данная связь не является универсальной. На формирование характера влияет множество других факторов, отметили исследователи.

По их данным, связь между индексом массы тела и личностными качествами существует лишь в определенной степени.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что переедание может стать причиной инфаркта, набора лишнего веса и появления заболеваний вроде диабета. Помимо этого, употребление большого количества пищи за раз увеличивает нагрузку на органы пищеварения, уточнил он.

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