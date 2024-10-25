Психолог Наумова рассказала, какую музыку опасно слушать за рулем

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Агрессивную или расслабляющую музыку не стоит слушать во время вождения, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова.

Она пояснила, что музыка с высокими басами, например тяжелый рок, может вызвать у автомобилиста агрессивное поведение.



Наталья Наумова психолог Человек может становиться жестче – в результате вождение станет менее аккуратным, появляется больший риск попасть в ДТП. Кроме того, агрессивная музыка может напоминать какие-то более ранние эпизоды, связанные со стрессом, травмами или пережитыми происшествиями, дракой, ссорой. Все это тоже добавляет водителю агрессии.

"Релакс-музыка также способна негативно влиять на автомобилиста: может снижаться концентрация внимания и появляться сонливость", – предупредила Наумова.

Психолог посоветовала отдавать предпочтение легким, веселым, жизнеутверждающим композициям, которые будут повышать настроение. Также можно включать и классические произведения: они повышают концентрацию внимания, улучшают работу мозга и снижают уровень стресса, считает эксперт.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить водителям использовать планшеты и смотреть видео с мультимедиасистем во время движения. Дело в том, что такие устройства отвлекают и снижают внимание автомобилистов.