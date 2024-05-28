Глава ГАИ назвал вбросом слухи о запрещенных для водителей лекарствах

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Перечня запрещенных к применению водителями лекарств не будет, а появившиеся в СМИ подобные списки являются лишь вбросом. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает ТАСС.

По его словам, информация о том, что сотрудники полиции будут останавливать и лишать прав тех, кто употребил эти лекарства, не имеют под собой оснований.

"Оперативно позвонил главе Минздрава Михаилу Мурашко. Министерство опубликовало опровержение сразу, никаких списков не будет", – заключил он на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал список безрецептурных лекарств, после употребления которых якобы нельзя садиться за руль. Однако позже в Минздраве РФ уточнили, что представленный список препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение.

Так, в список попали "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", "Звездочка".

