Российские ученые нашли новые виды глубоководных моллюсков

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Российские ученые провели международную экспедицию в районе Алеутского желоба и прилегающих районах Тихого океана и Берингова моря, где нашли новые виды глубоководных моллюсков. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.

В рамках исследования специалисты смогли собрать свыше 4,3 тысячи образцов моллюсков, которые представляют собой 211 морфовидов из семи классов.

"Среди двустворчатых моллюсков два семейства – Thyasiridae (15 видов) и Cuspidariidae (12 видов) – являются самыми богатыми по числу видов. Как показано российскими учеными, высокое видовое богатство этих семейств характерно для многих глубоководных районов северо-западной части Тихого океана", – указали сотрудники центра.

Ученым удалось определить 42 вида моллюсков из 82. Остальная часть может быть новой, считают они. При этом 31 вид из числа идентифицированных располагается в северо-западной части Тихого океана. Это, в свою очередь, демонстрирует сходство с северо-восточной частью, отметили ученые.

Кроме того, в рамках экспедиции специалисты обнаружили три вида рода Axinulus, один из которых оказался новым. При этом в восточной части океана впервые выявили виды Axinulus krylovae и Axinulus oliveri.

В Беринговом море был найден новый вид, который специалисты описали как Axinulus pentagonalis sp. nov., добавил старший научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН Геннадий Каменев.

Также в районе Императорского хребта были найдены единственный экземпляр осьминога-дамбо Grimpoteuthis emperor и редкий брюхоногий моллюск Tropidofusus aequilonius.

Между тем ученые Даремского университета изучили развитие трещин острова, взяв за основу 8 тысяч трехмерных карт, снятых спутниками в период с 2016 по 2021 год, и выяснили, что уровень Мирового океана может увеличиться на 10 метров через 275 лет, к 2300 году. По словам автора исследования Тома Чадли, подобное явление уже было зафиксировано ранее, но в промежутке десятилетия.