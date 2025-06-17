Стресс у кошки может стать причиной порчи мебели

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Порча мебели кошкой зависит не только от характера питомца, но и от условий, в которых он живет, передает Pravda.Ru со ссылкой на Frontiers in Veterinary Science.

Из опроса, в котором участвовали более 1 200 владельцев, удалось выяснить, что чаще всего к разрушительным повадкам склонны игривые и ночные коты. Однако мебель может начать портить даже самый спокойный кот, если в доме появилась новая причина для стресса, например, ребенок.

Как сказано в исследовании, стресс является одной из главных причин нежелательного поведения. Кот не может выразить свои эмоции словами, поэтому использует когти. Вместо наказания животному нужно предложить альтернативу.

По мнению ветеринаров, помогут несколько советов. Первый – когтеточка в нужном месте. Например, ее можно поставить рядом с местом отдыха домашнего питомца или там, где он чаще всего проходит. Можно использовать феромоны, специальные средства с запахами, которые помогут успокоить встревоженного кота.

Чтобы питомец мог выплеснуть накопившуюся энергию, можно сыграть с ним в охоту, имитируя добычу. Также необходимо подготовить для кота безопасное и тихое место, где животное сможет спрятаться от суеты. Отмечается, что такие меры позволят сохранить мебель и помогут коту чувствовать себя увереннее и спокойнее.

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