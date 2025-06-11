Ветеринары Москвы спасли кошку с абсцессом в голове

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Ветеринары Тушинской ветклиники спасли кошку Касю, у которой был большой абсцесс в голове. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосветобъединения".

Животное, которому уже 20 с половиной лет, попало на прием после 4-дневного отказа от еды. Ветеринар Ирина Анухина заметила обильные гнойные выделения из носа и неприятный запах, а также значительную припухлость лобной части головы. У кошки взяли анализы крови и провели ей рентген черепа: на снимке был большой абсцесс.

Касю направили к хирургу для вскрытия абсцесса. Затем животное прошло длительное лечение дома и в клинике: потребовались ежедневные промывания полости, обработки раны и инфузионная терапия. После оказанной помощи и выполнения всех назначений врача Кася полностью восстановилась.

Ранее подмосковные ветеринары спасли кота Мишу, который проглотил канцелярский ластик. Для извлечения инородного тела было принято решение провести операцию.

Процедура осложнялась тем, что ластик прошел практически через весь пищеварительный тракт животного. Тем не менее хирургическое вмешательство прошло успешно, в данный момент питомец идет на поправку.