Директор крымского парка "Тайган" Зубков пришел в себя после нападения льва

Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции. Об этом сообщила представитель организации. По ее словам, мужчина пока очень слаб, говорит с трудом, но письменно уже дает указания.

Ранее врачи оценили состояние Зубкова как тяжелое. Его чудом спасли и успели довезти до больницы, где провели экстренную операцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.