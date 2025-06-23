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Новости

23 июня, 14:30

Происшествия

Директор крымского парка "Тайган" Зубков пришел в себя после нападения льва

Директор крымского парка "Тайган" Зубков пришел в себя после нападения льва

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Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции. Об этом сообщила представитель организации. По ее словам, мужчина пока очень слаб, говорит с трудом, но письменно уже дает указания.

Ранее врачи оценили состояние Зубкова как тяжелое. Его чудом спасли и успели довезти до больницы, где провели экстренную операцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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