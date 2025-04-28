СК проведет проверку после нападения кавказской овчарки на мужчину в парке Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Следователи организовали проверку после нападения кавказской овчарки на мужчину в парке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел в парке на Нахимовском проспекте. Собака накинулась на 40-летнего мужчину и порвала ему руку. Свидетели уточнили, что хозяйка пса не пыталась остановить его, а мужчине даже пришлось перелезать через забор, чтобы убежать от животного.

Пострадавший, выйдя из парка, обратился к дежурным полицейским, а после москвича увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщается в телеграм-канале "Осторожно. Москва".

По информации редакции, у мужчины диагностировали рваную рану руки и подмышки, а также укусы в боку.

Кроме того, жители района рассказали, что эта собака ранее напала на соседку хозяйки в доме на Одесской улице. По их словам, эта история закончилась уплатой штрафа. После этого случая овчарка продолжала гулять без намордника, добавили они.

Ранее на детской площадке в поселке Приволжском в Энгельсе бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован. В СК сообщили, что в результате произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.