Haberturk: в Турции мужчина спас голубя, который теперь ходит за ним везде

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В Турции владелец продуктового магазина по имени Бюлент Кущу спас голубя, который теперь следует за ним везде, даже когда турок отправляется на работу. Об этом сообщает издание Haberturk.

Мужчина взял под опеку голубя по кличке Осман, когда птица осталась без матери. Турок отметил, что все это время кормил и воспитывал своего питомца. При этом, по словам Кущу, он также активно использует птицу для доставки продуктов, вроде воды и хлеба, пожилым людям в своем районе.

"Мой голубь всегда со мной, он не покидает меня. Мы любим друг друга и всегда вместе, куда бы мы ни пошли", – поделился турок.

Ранее столичные пожарные вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда Семенычи. Сейчас кот-спасатель несет службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Он каждый день встречает и провожает пожарных, а также посещает разводы караулов. В честь Дня спасателя коту вручили миниатюрные погоны, а затем планируют сшить форму МЧС России.