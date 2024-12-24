В TikTok завирусился ролик с кошкой, которая смотрит "Гринча"

Фото: people.com

В соцсети TikTok стал популярным видеоролик, на котором видно, как пожилая кошка Элла внимательно смотрит по телевизору рождественский мультфильм "Гринч". Об этом сообщает People.

Видео набрало в TikTok уже свыше 60 миллионов лайков. Хозяйка питомца Эмили Бек рассказала, что 5 лет назад забрала из приюта Эллу. Оказалось, что она является поклонницей "Гринча", поэтому женщина включает ей этот мультфильм, когда убирается дома.

Кроме того, Бек призналась, что любовь питомца к "Гринчу" привела к серьезным переменам в доме. Теперь, по словам женщины, она покупает кошке все, что связано с этим персонажем. Так, одним из любимых предметов Эллы стала огромная подушка с головой персонажа, на которой животное часто лежит.

Ранее два уличных персонажа, одетые в Санта-Клауса и Гринча, подрались в Мексике. По версии СМИ, оба позировали для фотографий с прохожими в центральном муниципалитете Агуаскальентес, но один из них заметил, что туристы дают другому аниматору больше денег, из-за чего и произошел конфликт. В результате их арестовали.

