В Сети набирает оборот новый тренд, посвященный славянской эстетике

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Новый тренд "зима в стиле Анны Карениной" начал активно захватывать интернет-пространство. Девушки по всему миру снимают короткие видео с переодеванием в одежду винтажного стиля и пытаются повторить ритуалы светских дам XIX века по мотивам романа Льва Толстого.

Среди атрибутов на пользовательницах соцсетей чаще всего встречаются меховые горжетки, жемчуга, шубы, муфты, шляпки с вуалью и прочие "исконно русские" вещи. В таких образах девушки ходят в театры и на балет, пишут письма от руки, ужинают при свечах, читают классику, а также устраивают тематические вечеринки-балы.

Причем в качестве обязательного условия в кадре должны появиться бокал шампанского, томный взгляд и том "Анны Карениной".

Считается, что новый тренд пришел на замену стилю brat summer, который появился после выхода альбома певицы Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон). Тогда ее поклонники по всему миру призывали проводить лето в эстетике ее пластинки.

Между тем появление новых бьюти-трендов влечет за собой не только эстетическое удовольствие, но и возможные серьезные последствия. Так, мода на вытянутый – "козий" – подбородок грозит как минимум испорченными пропорциями лица, а как максимум – поврежденными сосудами и инфекцией.

Из-за многочисленных видео в Сети россияне начали обращаться к косметологам, чтобы изменить форму этой части лица с помощью филлеров. Однако из-за неграмотного подхода к процедуре можно передавить сосуд в области подбородка, из-за чего в какой-либо зоне лица будет нарушен кровоток. Это может привести к постепенному отмиранию тканей.