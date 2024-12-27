27 декабря, 13:57Город
Талисман столичных пожарных кот Толик стал прапорщиком
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Столичные пожарные вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда Семенычи, пишет пресс-служба столичного МЧС РФ.
"За годы службы котик завоевал сердца огнеборцев, став их верным другом и талисманом", – добавили там.
Сейчас кот-спасатель несет службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Он каждый день встречает и провожает пожарных, а также посещает разводы караулов. В честь Дня спасателя коту вручили миниатюрные погоны, а затем планируют сшить форму МЧС России.
Ранее кошку, которая упала в 8-метровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы, спасли сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас". Спасатели соорудили сачок из подручных средств, привязали его к длинному шесту и вытащили кота из колодца.
Спасатели вытащили из пруда кота, завернутого в пакет и обмотанного скотчем