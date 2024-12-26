Ветеринары рассказали, как обезопасить домашних животных в новогодние каникулы

Сотрудники столичных ветеринарных клиник предупреждают о том, что новогодние каникулы могут стать настоящим стрессом для домашних животных. Чтобы обезопасить питомцев, рекомендуется устроить в доме или квартире тихий уголок, где они смогут укрыться.

Кроме того, важно надежно закрепить елку и закрыть окна, чтобы шум салюта и петард не напугал животных, а мишуру и дождик лучше повесить там, где четвероногие не смогут их достать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.