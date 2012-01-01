Ветврач Алешина назвала запрещенные для питомцев блюда с новогоднего стола

В новогоднюю ночь перед разнообразием блюд на праздничном столе сложно устоять даже любимым питомцам. Однако специалисты предупреждают, что не всеми лакомствами можно делиться с кошками и собаками. Как не навредить домашним животным в праздничную ночь – в нашем материале.

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Почти все продукты и блюда, которые россияне ставят на новогодний стол, запрещено давать питомцам. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина.

По словам специалиста, животных можно угостить только фруктами и овощами, да и то с некоторыми ограничениями. Например, опасными считаются бананы, картофель, болгарский перец, ярко окрашенные и экзотические фрукты.



Елена Алешина ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой В частности, мандарины могут вызвать аллергическую реакцию. Строжайше запрещено давать виноград, особенно изюм, так как этот продукт содержит в себе вещества, способные вызвать необратимые поражения почек. Также животным противопоказаны лук и чеснок.

Кроме того, запрещено давать собакам и кошкам колбасу и сыр. По словам врача, даже маленький кусочек такого продукта может привести к большим проблемам со здоровьем питомца.

"Колбаса и сыр содержат в себе много жира и соли, соответственно, давать их любимцу категорически не рекомендуется. Даже маленький кусочек сыра может стать катализатором большой проблемы", – подчеркнула Алешина, добавив, что нельзя оставлять питомцев без присмотра рядом с праздничным столом.

Врач призвала придерживаться строгих правил в вопросах питания питомцев. По ее словам, и в новогодние, и в обычные дни животные должны получать собственный сбалансированный рацион.

Рекомендовано врачом

Если порадовать питомца в новогоднюю ночь все же хочется, врач рекомендовала предлагать в качестве угощений специальные лакомства. Например, для собак отлично подойдет печенье для животных или маленькие кусочки вяленого мяса. Важно, чтобы в продуктах было как можно меньше красителей, консервантов и жира. Наиболее безопасным в этом плане считается сушеное легкое.

"Лакомства необходимо приобрести заранее, чтобы питомец не чувствовал себя обделенным за праздничным столом и чтобы владелец мог разделить с ним праздничную трапезу", – подметила Алешина.



Елена Алешина ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Однако и в этом случае необходимо понимать, что давать лакомства бесконтрольно нельзя, их доля не должна превышать 10 процентов от суточного рациона.

В случае если во время праздника питомец все же почувствовал себя плохо, необходимо оказать ему помощь как можно скорее. По словам специалиста, при признаках расстройства пищеварения (угнетенное состояние, рвота, диарея) животному можно дать сорбенты и срочно доставить его на прием к ветеринарному врачу.