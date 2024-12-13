Почти 50% россиян рассказали, что их питомцы боятся праздничных салютов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Почти половина домашних питомцев в России испытывает страх перед салютами, фейерверками и петардами. Почти 60% хозяев сказали, что приобрели бы страховку от салюта для своих животных, следует из исследования, с которым ознакомилась "Газета.ру".

В то же время 32% владельцев кошек и собак заявили, что те не испытывают страха, а 21,9% затруднились с ответом. Среди собак оказалось больше всего пугливых животных – 59,2%. Среди кошек пиротехники пугаются 43,3%, а в домах, где живут разные животные, боящихся всего 22,6%.

Опрошенные россияне рассказали, что хотели бы застраховать своих питомцев от физического и психологического вреда, которые они могут получить из-за праздничных салютов (34 и 16,8%), 18,8% респондентов приобрели бы страховку от потери питомца.

Среди решивших приобрести страховку от травм и болезней оказалось больше собачников – 48,3%. Среди хозяев кошек таких оказалось 27,3%, а среди тех, у кого есть другие домашние животные, – 36,8%.

При этом собачники и кошатники примерно одинаково заботятся о психическом благополучии своих питомцев: 18,9 и 18,4% соответственно готовы приобрести страховку. Владельцы других животных и нескольких питомцев также проявляют схожую заботу: 10,5 и 9,7%.

В то же время в столице страхование от потери домашнего животного заняло лидирующую позицию, в то время как в Краснодаре и Перми этот вид страхования не был выбран ни одним респондентом. В Казани, Омске и Санкт-Петербурге страхование от потери питомца заняло второе место по популярности, уступив только страхованию от вреда психическому здоровью животного.

Более 15% владельцев домашних животных не смогли определить сумму, которую они готовы потратить на страхование. Однако большая часть респондентов (33%) готовы потратить до 300 рублей. Почти 20% опрошенных могут выделить на это до 500 рублей, 18,7% – до 1 000 рублей, а 11% – от 1 001 рубля и более.

Не смогли точно определить желаемую сумму страхового покрытия 14,2% опрошенных. Остальные респонденты ответили следующим образом: до 50 тысяч рублей – 16,5%, до 200 тысяч рублей – 39%, 500 тысяч рублей – 21,9%, от 501 тысячи рублей и более – 8,3%.

Аналитики отмечают, что 50,7% россиян имеют домашних питомцев. Среди владельцев животных преобладают мужчины: их доля составляет 51,8%, в то время как женщин – 48,2%. Среди владельцев домашних животных 46,9% содержат кошек, 32,2% – собак, 6,1% – других питомцев, а 14,9% рассказали о том, что у них есть несколько разных животных.

В России могут ввести единые правила запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах. Отмечалось, что запуск фейерверков в жилых районах может вызывать серьезный стресс у детей и пожилых людей, а также оказывать негативное воздействие на домашних животных.