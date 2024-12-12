"Ветераны России" призвали ввести запрет на продажу пиротехники на время СВО

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Представители движения "Ветераны России" заявили о необходимости установить запрет на продажу пиротехники на время СВО. Они направили соответствующее письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает Life.ru.

Авторы инициативы считают, что это поможет обеспечить безопасность и спокойствие граждан в непростое время, а также сплотит общество вокруг задачи по сохранению стабильности в РФ. Они объясняют, что звуки и эффекты, которые производит пиротехника, могут быть восприняты как сигналы воздушной тревоги, особенно на приграничных территориях.

"Более того, активное использование пиротехники создает дополнительные риски в условиях возможного применения БПЛА со стороны противника, которые могут маскироваться под сигналы ракетной опасности", – добавили члены движения.

Также общественники уверены, что траты на пиротехнику ради развлечения в нынешних условиях кажутся просто неуместными, поскольку эти средства можно было бы потратить на гуманитарную помощь.

Таким образом, "Ветераны России" призывают запретить реализацию пиротехнической продукции в приграничных регионах, а также ограничить ее продажу в центре страны и установить запрет на использование фейерверков в предстоящие праздники. Кроме того, по их мнению, следует проводить разъяснительную работу с россиянами. Гражданам также хотят предложить отправить деньги, которые могли быть потрачены на пиротехнику, в организации, поддерживающие участников спецоперации.

Между тем грамотное использование фейерверков и гирлянд поможет избежать пожара перед Новым годом, напомнил, в свою очередь, эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк. Специалист призвал помнить, что пиротехника является очень опасным изделием. Перед их запуском он посоветовал обязательно изучить инструкцию. Также применять фейерверки следует только взрослым, находящимся в трезвом состоянии.

