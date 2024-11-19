Хозяин бутовских коз потребовал у Джигана и Самойловой 4–5 млн руб на создание экофермы

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова не смогли договориться с пенсионером Валерием Аникеевым, который является хозяином коз, живущих в Южном Бутове, о создании экофермы для животных, так как он потребовал на строительство около 4–5 миллионов рублей, передает телеканал Москва 24.



Изначально пара пообещала теплый сарай для рогатых. Для реализации задумки они приехали оценить условия содержания стада. Пенсионер провел звездам экскурсию по участку, а после решил обсудить свою бизнес-идею – контактный зоопарк, который он планирует разместить между Северным и Южным Бутово. Однако встреча не увенчалась успехом, так как людям не удалось установить контакт.

"Хозяин очень эксцентричный и не хочет, чтобы вообще что-то делали, чем-то помогали. Даже чтобы ставили заборы там. <...> Мы не в силах, ребятушки, повлиять на данный вопрос", – отметила Самойлова.

Помощь Аникееву звездная пара предложила после того, как суд признал условия содержания коз неподходящими. Пенсионера обязали как минимум поставить надежный забор, чтобы рогатые не разгуливали по улицам.

Кроме того, их также видели гуляющими на детских площадках или прыгающими на капотах машин. Но, несмотря на решение суда, на участке до сих пор особых изменений нет.

Чтобы узнать, какие последствия бездействия ждут мужчину, Москва 24 обратилась к зооюристу Святославу Зуеву.

"Иск комитета ветеринарии был удовлетворен до 22 ноября. Если это решение не будет обжаловано, оно вступит в законную силу. Комитет ветеринарии получит исполнительный лист и сможет принудительно обязать исполнить решение суда", – отметил он.

Бутовские козы оказались в центре внимания еще в конце 2021 года. Очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

В августе 2024 года комитет ветеринарии Москвы подал иск в суд к хозяину коз с требованием запретить свободный выгул животных. Он был основан на многочисленных жалобах местных жителей, по словам которых "домашние питомцы" объедали палисадники, топтали автомобили и врывались в магазины. Помимо этого, сообщалось, что владелец за ними не присматривает, из-за чего улицы наполняются навозом.

Сам Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, так как поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.

Однако в конце октября суд запретил мужчине содержать животных. Решение будет действовать до выполнения всех санитарных требований. Аникеев должен построить загон, а также ему необходимо согласовывать с администрацией пути прогонов стад по улицам. Выпас животных при этом должен осуществляться на специально отведенных местах под наблюдением владельца.

Через неделю после оглашения решения судебной инстанции рэпер со своей супругой пообещали построить питомник для бутовских коз, так как их очень тронула история пенсионера.