Суд запретил хозяину бутовских коз содержать животных

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Суд Москвы запретил пенсионеру Валерию Аникееву, проживающему на Новобутовской улице в Южном Бутове, содержать коз. Об этом Москве 24 сообщили в инстанции.

Запрет будет действовать до выполнения всех санитарных требований, при этом животные остались с хозяином.

Согласно закону, Аникеев должен согласовывать пути прогонов стад животных по улицам с администрацией муниципального образования. Кроме того, выпас должен осуществляться на специально отведенных местах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Сам процесс должен осуществляться на привязи при индивидуальном содержании или в гурте под присмотром пастуха.

Бутовские козы оказались в центре внимания еще в конце 2021 года. Очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

В августе 2024 года комитет ветеринарии Москвы подал иск в суд к хозяину коз с требованием запретить свободный выгул животных. Он был основан на многочисленных жалобах местных жителей, по словам которых "домашние питомцы" объедали палисадники, топтали автомобили и врывались в магазины. Помимо этого, сообщалось, что владелец за ними не присматривает, из-за чего улицы наполняются навозом.

Сам Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, так как поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.

