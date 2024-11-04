Суд обязал москвича выселить с его загородного участка лошадь и десяток собак

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Савеловский суд Москвы обязал москвича выселить со своего участка в ТСН лошадь и десяток собак, поскольку на него жаловались соседи, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

В материалах дела указано, что ответчик проживает в ТСН на территории Владимирской области. Земля, которой он владеет, предназначена для садоводства. Однако соседи стали жаловаться на него, заявляя, что на участке живет лошадь и более десяти собак.

При этом животные периодически выходят с земельного участка мужчины и лают, чем пугают прохожих, среди которых есть и несовершеннолетние дети. Кроме того, помет подопечных ответчика не утилизируется должным образом, в связи с чем на его участке возникает неприятный запах. В летний период это сопровождается обилием мух и грызунов. Лай собак также нарушает режим тишины в ночное время, говорится в иске.

Вместе с тем ответчик не смог предоставить договоры купли-продажи и ветеринарные паспорта животных по требованию суда. В итоге инстанция удовлетворила иск руководства ТСН.

"Обязать ответчика прекратить нецелевое использование земельных участков и передать находящихся на земельных участках животных в специализированные приюты", – говорится в решении суда.

Мосгорсуд уже выразил согласие с вердиктом, он вступил в законную силу.

Ранее суд Москвы запретил пенсионеру Валерию Аникееву, проживающему на Новобутовской улице в Южном Бутове, содержать коз. Запрет будет действовать до выполнения всех санитарных требований, при этом животные остались с хозяином.

Бутовские козы оказались в центре внимания еще в конце 2021 года. Очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

В августе 2024 года комитет ветеринарии Москвы подал иск в суд к хозяину коз с требованием запретить свободный выгул животных. Он был основан на многочисленных жалобах местных жителей, по словам которых "домашние питомцы" объедали палисадники, топтали автомобили и врывались в магазины. Помимо этого, сообщалось, что владелец за ними не присматривает, из-за чего улицы наполняются навозом.

Сам Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, так как поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.