29 октября, 15:11Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова пообещали помочь бутовским козам
22 октября суд запретил мужчине содержать животных. Решение будет действовать до выполнения всех санитарных требований. Аникеев должен построить загон, а также ему необходимо согласовывать с администрацией пути прогонов стад по улицам. Выпас животных при этом должен осуществляться на специально отведенных местах под наблюдением владельца.
Джиган и Самойлова намерены приехать к Аникееву и помочь решить проблему с постройкой питомника. Кроме того, у них недавно тоже появилась коза.
В августе этого года столичный комитет ветеринарии подал иск в суд к хозяину коз с требованием запретить свободный выгул животных. Он был основан на многочисленных жалобах местных жителей, по словам которых, "домашние питомцы" объедали палисадники, топтали автомобили и врывались в магазины.
Сам Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, так как поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.
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