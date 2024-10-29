Джиган и Оксана Самойлова пообещали помочь бутовским козам

Видео: телеграм-канал SHOT

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова пообещали построить питомник для бутовских коз. Блогерша призналась, что их очень тронула история пенсионера Валерия Аникеева, который долгое время содержал животных на Новобутовской улице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

22 октября суд запретил мужчине содержать животных. Решение будет действовать до выполнения всех санитарных требований. Аникеев должен построить загон, а также ему необходимо согласовывать с администрацией пути прогонов стад по улицам. Выпас животных при этом должен осуществляться на специально отведенных местах под наблюдением владельца.

Джиган и Самойлова намерены приехать к Аникееву и помочь решить проблему с постройкой питомника. Кроме того, у них недавно тоже появилась коза.



Видео: телеграм-канал SHOT

Информация о бутовских козах появилась в Сети еще в конце 2021 года. Местные жители публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

В августе этого года столичный комитет ветеринарии подал иск в суд к хозяину коз с требованием запретить свободный выгул животных. Он был основан на многочисленных жалобах местных жителей, по словам которых, "домашние питомцы" объедали палисадники, топтали автомобили и врывались в магазины.

Сам Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, так как поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.

