В Москве зафиксирован пик популяции лисиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популяция лисиц в столичном регионе в настоящее время находится на пике. Они могут встретиться и в жилых районах столицы, рассказал Агентству "Москва" начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Сейчас наблюдается значительное увеличение активности молодых лисят, которые подросли и начали более активно исследовать окружающий мир. Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай и много путешествуют в одиночестве", – сообщил он.

Эксперт не советует горожанам подкармливать животных, поскольку они потом обязательно вернутся к месту, где получили еду, что способно привести к утрате охотничьих навыков.

"Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе. Лисы, привыкшие к жизни в городе, значительно менее пугливы, чем их лесные сородичи", – сказал Бурмистров.

При этом он призвал помнить, что за лисами необходимо наблюдать с безопасного расстояния и не пытаться подойти к ним или взять их на руки.

Между тем шесть молодых зайцев-беляков выпустили в московской части национального парка "Лосиный остров".

Заяц-беляк – коренной представитель фауны нацпарка. Численность этих животных сократилась около 25 лет назад из-за вирусных инфекций, вид занесен в Красную книгу Москвы.