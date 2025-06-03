Жители Магадана пожаловались на укусы лис

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Жители Магадана обращаются в травмпункты с укусами лис. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Магаданской области Александр Витьков.

"Из 20 взрослых и 12 детских обращений в травмпункты с укусами соответственно 3 и 1 – укусы лис! Друзья, лиса – опасный дикий хищник, один из самых частых переносчиков бешенства! Это не персонаж мультфильма и не плюшевая игрушка", – написал он.

По его словам, чтобы лиса кого-то укусила, достаточно подойти близко к ней. Витьков попросил не делать этого и следить, чтобы дети тоже так не поступали.

Вместе с тем специалисты региональных травмпунктов готовы вакцинировать от бешенства тех, кто обращается за помощью. Однако необходимо помнить, что все укушенные проходят иммунизацию по определенной схеме. Вакцинация выполняется курсом: сразу в 1-й день, на 3-й день, а затем на 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день от момента укуса, пояснил Витьков.

Глава ведомства призвал проходить лечение до конца, а также попросил родных тех, кто был укушен, поддержать близких в интересах своих семей.

Ранее врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании Полина Лепилова напомнила, что переносчиками бешенства являются не только домашние, но и дикие животные, такие как ежи и белки. Вне зависимости от поведения зараженного животного у него зачастую можно обнаружить повышенное слюноотделение.

Если после укуса, царапины или попадания слюны зверя на слизистые человек не обратился к медикам, то спустя примерно 10–90 дней у него могут проявиться характерные признаки заболевания. Помимо обычных симптомов, человек может чувствовать покалывание или жжение в пораженном месте.

