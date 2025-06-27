Движение ограничат в центре Москвы 28 и 29 июня

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27 июня, 07:58

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Самары

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на вылет и прилет воздушных судов сняты в аэропорту Самары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данная мера вводилась в пятницу, 27 июня, в 05:55 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения вводились на фоне отражения атаки БПЛА. По словам губернатора Самарской области, беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. В результате никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы.

Ранее временные ограничения на полеты, введенные ночью 27 июня, были сняты в аэропорту Волгограда. В настоящее время воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

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