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27 июня, 07:38

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 39 дронов над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА над регионами России ночью в пятницу, 27 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них 19 дронов было ликвидировано над территорией Ростовской области, 13 – в небе над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

Ранее администрация Волгоградской области сообщила об отражении массовой атаки дронов на территорию региона утром 27 июня. Для устранения обломков дронов ограничено движение транспорта по мосту через реку Дон в Калачевском районе, на месте работают саперы.

Также рано утром 27 июня украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. На месте происшествия задействованы оперативные службы региона.

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происшествия

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