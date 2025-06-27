БПЛА атаковали промышленное предприятие в Самарской области

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БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, атака была реализована рано утром в пятницу, 27 июня. Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы. Федорищев уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских дронов на Волгоградскую область. Атаке подверглись Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский.

Для устранения обломков дронов было ограничено движение транспорта по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте происшествия работают саперы. Также загорелась сухая трава. Пожар тушат сотрудники МЧС. При этом в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

