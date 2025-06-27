Дежурные силы ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени. Семь БПЛА были ликвидированы над территорией Курской области, по четыре дрона сбито над Брянской областью и Крымом, еще один – над акваторией Черного моря.

Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при падении осколков БПЛА в деревне Ворошнево загорелись три хозяйственные постройки. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 50 украинских дронов ночью 26 июня. Из них 23 штуки – было сбито в небе над Курской областью.