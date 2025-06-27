Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских дронов на Волгоградскую область ночью 27 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Атаке подверглись Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский. Для устранения обломков дронов ограничено движение транспорта по мосту через реку Дон, на месте работают саперы. Также загорелась сухая трава, возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.

В правительстве региона подчеркивают, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства российской системы ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских дронов над регионами России. Атака продолжалась с 20:00 26 июня до 00:00 по московскому времени 27 июня.