27 июня, 03:54Транспорт
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее, ночью 26 июня, аналогичные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Калуги. Вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.
Также Росавиация сняла ряд ограничений на полеты в страны Ближнего Востока.