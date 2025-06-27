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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, ночью 26 июня, аналогичные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Калуги. Вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

Также Росавиация сняла ряд ограничений на полеты в страны Ближнего Востока.