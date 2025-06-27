Движение ограничат в центре Москвы 28 и 29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 03:54

Транспорт

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, ночью 26 июня, аналогичные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Калуги. Вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

Также Росавиация сняла ряд ограничений на полеты в страны Ближнего Востока.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика