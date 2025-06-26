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26 июня, 07:15

Транспорт

Росавиация сняла часть ограничений на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация сняла часть ограничений на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 12 июля

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Росавиация сняла ряд ограничений на полеты в страны Ближнего Востока. Ведомство скорректировало ранее выпущенные указания перевозчикам после анализа обстановки. Им временно запрещено летать в Иран и обратно. Кроме того, нельзя выполнять полеты в воздушном пространстве этого государства, Иордании и Ирака. Эти ограничения действуют до 4 июля.

Рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 01:00 до 07:00 по Москве. В остальное время компании самостоятельно принимают решение о полетах, учитывая все факторы риска. Эти рекомендации будут актуальны до 12 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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