Росавиация сняла часть ограничений на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация сняла ряд ограничений на полеты в страны Ближнего Востока. Ведомство скорректировало ранее выпущенные указания перевозчикам после анализа обстановки. Им временно запрещено летать в Иран и обратно. Кроме того, нельзя выполнять полеты в воздушном пространстве этого государства, Иордании и Ирака. Эти ограничения действуют до 4 июля.

Рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 01:00 до 07:00 по Москве. В остальное время компании самостоятельно принимают решение о полетах, учитывая все факторы риска. Эти рекомендации будут актуальны до 12 июля.

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