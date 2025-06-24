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24 июня, 05:30

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 72

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 72

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Электробусы теперь курсируют по маршруту № 72 на севере Москвы. Жители Головинского района могут с комфортом доехать до метро.

Маршрут проходит от станции метро "Водный стадион" до Савеловского вокзала. По словам местных жителей, автобусы стали значительно тише, появились USB-зарядки, кондиционеры. Кроме того, в салоне стало больше места.

Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству электробусов. В городе их уже более 2 тысяч. Кроме того, на севере столицы стали появляться модели нового поколения. Двери в них открываются наружу, а в салоне оборудовали место для ручной клади и расширили площадку для колясок и велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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