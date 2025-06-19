Шесть собак и кошек обнаружили в неправильно припаркованных авто в Москве

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С начала года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) обнаружили четырех собак и двух кошек в неправильно припаркованных автомобилях. Все нарушители ПДД получили штраф в 4,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что оставлять питомцев одних в машине очень опасно, особенно летом. Например, если животному станет плохо, то ему могут не успеть оказать помощь. Кроме того, питомцы часто прячутся от солнца под сиденьем, из-за чего инспектор МАДИ может не заметить их во время эвакуации авто и увезти на спецстоянку.

"Мы призываем водителей заботиться о своих животных и не оставлять их одних в автомобилях, особенно если транспортное средство припарковано неправильно. Это может угрожать безопасности всех участников дорожного движения и вашему питомцу", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее йоркширского терьера заперли в машине на улице Вавилова. По словам очевидицы, собака могла находиться в автомобиле долгое время.

Как позже рассказал хозяин животного, он оставлял авто недалеко от работы и несколько раз в день приходил к питомцу, чтобы напоить и накормить. При этом мужчина периодически включал кондиционер. По его словам, собаке в машине было лучше, чем в душной квартире.