"Мой район. Новости": выделенная полоса появится в Тимирязевском районе

Автобусы и электробусы в Тимирязевском районе поедут в 2 раза быстрее. Выделенная полоса для городского транспорта появится на пересечении улиц Большой Академической и Прянишникова.

Выделенки протянулись в столице уже на 500 километров. Они позволяют сократить время в пути, а также снижают количество аварий с участием общественного транспорта. Также выделенками пользуются скорая помощь, пожарная служба и другой спецтранспорт.

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