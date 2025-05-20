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20 мая, 12:30

Транспорт

Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Новый городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

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В Москве завершен первый этап работ по созданию нового городского вокзала Беговая. Объект станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы и объединит МЦД-1 и МЦД-4, метро и наземный транспорт. Запуск вокзала запланирован на 2026 год.

В рамках первого этапа проекта благоустроены прилегающие улицы – расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, установлено освещение и высажены деревья. Сейчас начинается второй этап, он также включает улучшение пешеходной и транспортной доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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