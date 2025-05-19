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19 мая, 07:15

Транспорт

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа автомобиля

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа автомобиля

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В России разрабатывается новый законопроект, который позволит получать выплаты по ОСАГО без учета износа автомобиля. В настоящее время страховые компании учитывают износ автомобиля при расчете компенсации, что в случае с более старыми машинами может приводить к недостаточной сумме для полного восстановления.

Новый законопроект предоставит автовладельцам возможность самостоятельно выбрать автосервис для ремонта, а затем предъявить страховой компании документы, подтверждающие, что восстановление машины обошлось дороже, чем первоначальная выплата. Таким образом, владельцы автомобилей смогут получить дополнительные деньги за износ и скрытые повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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