Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа автомобиля

В России разрабатывается новый законопроект, который позволит получать выплаты по ОСАГО без учета износа автомобиля. В настоящее время страховые компании учитывают износ автомобиля при расчете компенсации, что в случае с более старыми машинами может приводить к недостаточной сумме для полного восстановления.

Новый законопроект предоставит автовладельцам возможность самостоятельно выбрать автосервис для ремонта, а затем предъявить страховой компании документы, подтверждающие, что восстановление машины обошлось дороже, чем первоначальная выплата. Таким образом, владельцы автомобилей смогут получить дополнительные деньги за износ и скрытые повреждения.

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