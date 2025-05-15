Сергей Собянин: новый путепровод позволит разгрузить Алтуфьевское шоссе

Новый путепровод через железнодорожные пути в районе Бибирево на северо-востоке Москвы планируют достроить в 2025 году. Он разгрузит Алтуфьевское шоссе, связав между собой Костромскую улицу и Юрловский проезд. Об этом во время своего визита на объект сообщил Сергей Собянин.

Помимо основной эстакады, там построят разворотные съезды, приведут в порядок прилегающие участки улиц, а для удобства пешеходов сделают подземный переход.

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