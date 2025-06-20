Сергей Собянин: парк метро пополнят более 700 новых вагонов "Москва-2026"

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Сергей Собянин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал с АО "Трансмашхолдинг" соглашение о взаимодействии в сфере модернизации подвижного состава Московского метрополитена. В 2026–2027 годах метро пополнят 704 современных вагона серии "Москва-2026".

Поезда будут перевозить пассажиров Замоскворецкой и Троицкой линий, а в перспективе могут выйти и на другие ветки подземки. Поставка станет одной из крупнейших в мире.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что сотрудничество города с компанией позволило с 2010 года увеличить долю современных вагонов с примерно 13% до более 77%.

В частности, в 2024 году на Замоскворецкую и Троицкую линии метро вышли поезда "Москва-2024", серия была разработана с учетом пожеланий пассажиров и машинистов. Тогда было закуплено 288 вагонов, еще 272 планируют закупить в 2025 году.

Новое соглашение предусматривает продление стратегического сотрудничества до 2030 года. Это позволит в том числе обеспечить выход на линии метро еще больше комфортных и технологичных, а также беспилотных поездов.

Ранее в Москве начали готовить проект планировки территории для возможности продлить Сокольническую линию метро в Ярославский район. Для местных жителей наиболее близкой станцией к настоящему моменту является ВДНХ Калужско-Рижской линии, а путь до нее в часы пик может занимать до 30 минут.

Продление линии в северо-восточном направлении поможет улучшить транспортную инфраструктуру и создаст более удобные и быстрые маршруты для местных жителей.