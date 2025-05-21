Павильоны и причалы появятся на Пушкинской набережной в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Горького на Пушкинской набережной появятся павильоны и причалы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Павильоны возводятся на основе металлического каркаса с железобетонными перекрытиями. Четыре из них уже готовы, еще два строятся. Они будут напоминать круизный лайнер.

Для фасадов одного из строящихся павильонов рабочие используют витражное остекление от пола до потолка. На крыше сделают смотровую площадку, а также уложат керамогранитные плиты с подогревом.

Площадь здания составит 3,1 тысячи квадратных метров. В данный момент специалисты выполняют устройство котлована с грунтозамещением и фундамента. Кроме того, они приступили к монтажу металлокаркаса.

Другой многофункциональный павильон возведут около Крымского моста. Его площадь составит 3,5 тысячи "квадратов", высота – 17,3 метра. В настоящее время завершено устройство котлована, началось устройство фундамента и монтаж монолитной плиты и металлоконструкций.

В здании будет несколько входов. Перед каждым из них оборудуют уютную площадку, а со стороны набережной перед входом сделают амфитеатр и зеленый холм.

Помимо этого, рабочие расширят проход на набережную вдоль Крымского моста. Напротив павильона создадут декоративное панно по нереализованному эскизу Александра Дейнеки.

Помимо павильонов, в Парке Горького планируется построить два причала общей площадью 1,6 тысячи "квадратов". Они появятся по обе стороны от схода-трибуны на Пушкинской набережной.

Конструкции причалов – сооружения эстакадного типа длиной 110 метров. На свайном основании специалисты смонтируют металлические каркасы, на которые уложат железобетонные плиты. Верхнее покрытие сделают из термообработанного нескользящего гранита светло-серых тонов.

На каждом причале оборудуют ограждения из нержавеющей стали. Также построят капитальные отапливаемые павильоны, в которые разместятся КПП с досмотровым оборудованием и турникетами для оплаты поездки.

Причалы будут освещаться современными фонарями со светодиодными светильниками, павильоны же оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.

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