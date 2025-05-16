"Улицы московские": Фрунзенская набережная

Фрунзенская набережная – одна из самых красивых и престижных улиц Москвы. Глядя на нее, сложно представить, что когда-то она была заброшенной и безлюдной.

Правда ли, что там каждую весну в XIX веке выпиливали лед? Почему красноармейцы устроили стометровый заплыв по Москве-реке в полной амуниции? Какой знак подает инопланетянам дом-самолет на Фрунзенской набережной? Где скрывался политик Луис Корвалан?

Об этом – в программе "Улицы московские".