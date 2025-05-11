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11 мая, 13:30

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На московских рынках появилась первая крымская клубника

На московских рынках появилась первая крымская клубника

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На рынках и в торговых павильонах у станций метро в Москве началась продажа сезонных ягод и фруктов. Прилавки заполнились клубникой, которую горожане ждали всю зиму. Пока представлена в основном импортная и крымская ягода, но подмосковная появится ближе к лету. По словам специалистов, сезон садовой земляники в России длится с апреля до ноября и зависит от погоды и региона.

Как отмечают продавцы, покупатели чаще всего спрашивают именно крымскую клубнику – за ее аромат и сладость. Эксперты напоминают, что ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и полифенолами, укрепляют иммунитет и помогают восстановиться после зимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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