32 нежилых помещения используются на первых этажах домов по реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первых этажах новостроек, выстроенных по программе реновации в столичном районе Кузьминки, используются 32 нежилых помещения. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Он уточнил, что в Кузьминках под заселение по реновации передано 16 новостроек. На первых этажах зданий разместили различные объекты социально-бытового назначения. Из них 10 помещений используются пунктами для выдачи заказов, а еще столько же точек торговли.

"Еще семь помещений используются под управляющие компании района Кузьминки. И в пяти помещениях функционируют аптека, служба доставки и другие предприятия", – отметил Овчинский.

Первые этажи в новых домах по программе реновации создаются нежилыми. Всего в рамках программы планируется возвести около 8 тысяч нежилых помещений, где создадут свыше 200 тысяч рабочих мест.

С начала года в столице уже расселены 76 старых домов. Больше всего таких зданий находятся в Восточном административном округе – 19. На юго-востоке Москвы в новые квартиры переехали жители 14 домов, а на западе – 13 домов. Расселенные по реновации здания демонтируют, а на их месте возводят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой.

