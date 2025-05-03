26 старых домов расселены в районе Фили-Давыдково по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жильцы 26 старых домов в столичном районе Фили-Давыдково переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщается на сайте градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Первая новостройка, переданная под заселение в районе Фили-Давыдково, находится на Малой Филевской улице. Туда жители старых домов начали переселяться в 2018 году", – напомнил Овчинский.

Количество новостроек к настоящему времени достигло уже 7. На придомовой территории возле ЖК проведено комплексное благоустройство, включая высадку деревьев и кустарников. Кроме того, здесь оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

"Для безопасности и комфорта жителей установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения", – сказал глава департамента.

Всего по реновации в районе предстоит расселить 119 домов, а новые квартиры получат почти 21 500 человек. Из 26 полностью расселенных домов в районе Фили-Давыдково правообладателями квартир в семи новостройках стали более 4 300 горожан. Переезжать в такое жилье москвичи могут сразу после заключения договоров.

"В помещениях уже установлены осветительные приборы и сантехника", – пояснила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

При этом за 4 месяца 2025 года в Фили-Давыдково расселили 5 старых домов. Всего в программу реновации включены 5 176 устаревших зданий, а всего за 4 месяца текущего года в Москве расселены 76 домов. Расселенные здания демонтируют, на их месте возводят новое жилье в рамках программы реновации с сопутствующей инфраструктурой.

