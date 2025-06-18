На станции Перерва МЦД-2 началась реконструкция

На станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) стартовали работы по реконструкции. Там появится современный вокзал с двумя новыми павильонами, выходами на Иловайскую и Шоссейную улицы, а также крытым пешеходным переходом длиной около 300 метров.

Вместо двух береговых платформ построят одну островную с защитным навесом по всей длине. Все входы и выходы оснастят эскалаторами и лифтами. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: развернут строительный городок и переустраиваются инженерные сети.

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