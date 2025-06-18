18 июня, 07:30Транспорт
На станции Перерва МЦД-2 началась реконструкция
На станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) стартовали работы по реконструкции. Там появится современный вокзал с двумя новыми павильонами, выходами на Иловайскую и Шоссейную улицы, а также крытым пешеходным переходом длиной около 300 метров.
Вместо двух береговых платформ построят одну островную с защитным навесом по всей длине. Все входы и выходы оснастят эскалаторами и лифтами. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: развернут строительный городок и переустраиваются инженерные сети.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.